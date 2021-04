Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Asiago cade all’overtime in gara-4 e ora si giocherà tutto a Jesenice nell’ultimo atto della serie (Di giovedì 15 aprile 2021) Una doccia fredda, anzi gelata, per Asiago. I veneti, infatti, cadono all’overtime in gara-5 delle semifinali Playoff della Alps Hockey League 2020-2021 contro Jesenice, sprecano il primo match point nella serie e, soprattutto, ora saranno costretti a compiere l’impresa in Slovenia sabato nella decisiva gara-5. Un vero peccato, dato che i padroni di casa si erano portati avanti per 2-1 nel terzo periodo, prima del pareggio degli ospiti a pochi minuti dalla fine. Nell’altra sfida, Lustenau vince anche gara-4 (punteggio di 2-1) in casa e porta sul 2-2 la serie contro Lubiana che, dopo aver vinto i primi due capitoli della sfida, pensava ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Una doccia fredda, anzi gelata, per. I veneti, infatti, cadonoin-5 delle semifinali Playoff2020-contro, sprecano il primo match point nellae, soprat, ora saranno costretti a compiere l’impresa in Slovenia sabato nella decisiva-5. Un vero peccato, dato che i padroni di casa si erano portati avanti per 2-1 nel terzo periodo, prima del pareggio degli ospiti a pochi minuti dalla fine. Nell’altra sfida, Lustenau vince anche-4 (punteggio di 2-1) in casa e porta sul 2-2 lacontro Lubiana che, dopo aver vinto i primi due capitolisfida, pensava ...

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Alps League 2021: #Asiago cade all’overtime in gara-4 e ora si giocherà tutto a Jesenice nell’ult… - RADIOVILLAGENET : Stasera ore 20.30 finale Gara 4 di IHL. Uscirà il nome della quadra vincitrice? Segui il campionato italiano di hoc… - sportface2016 : #Hockey su ghiaccio, la prima lista dei convocati verso i Mondiali in Lettonia - hockeywords_com : Nazionale hockey su ghiaccio, dal 20 aprile raduno a Bolzano - - sportface2016 : #Hockey ghiaccio, #Azzurri in raduno a Bolzano in vista dei Mondiali -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Micheal Mazzacane, dai Mastini al Città di Varese Dal ghiaccio al prato, dall'agonismo alla cura degli altri. Micheal Mazzacane, terminata la stagione con ...parte attivamente del mondo sportivo visto che è impegnato come atleta con i Mastini di Hockey ...

Ibrahimovic e la società di scommesse: l'accusa dalla Svezia può costare una multa o la sospensione Come i litigi a distanza con LeBron James, stella Nba dei Los Angeles Lakers, o con Borje Salming , ex campione di hockey su ghiaccio . Senza dimenticare le accuse dalla Svezia di aver ucciso un ...

Val Pusteria: nel nuovo stadio ed in ICE Hockey League con un nuovo Presidente A quanto pare per l’ HC Val Pusteria questa sarà l’estate più interessante e impegnativa di tutta la storia della società. Il trasloco nel nuovo stadio „Arena Bruneck Pustertal“ e […] ...

Smith arriva, Treibenreif resta: i Rittner Buam prevedono un duo di goalie I Rittner Buam proseguono nella composizione della rosa per la prossima stagione 2021/22. Di recente lo storico club altoatesino ha ingaggiato Jacob Smith, goalie canadese con passaporto italiano, e h ...

