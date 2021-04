Higuain a cuore aperto: “Sofferto per il calcio, in Europa criticato per peso e capelli. A fine carriera pronto a cambiare vita” (Di giovedì 15 aprile 2021) Gonzalo Higuain a cuore aperto.Si racconta a 360° l'ex attaccante di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain, dopo il trasferimento all'Inter Miami avvenuto la scorsa estate. Negli Stati Uniti, l'argentino, è letteralmente rinato dopo un periodo complicato vissuto in Italia. Uno scorcio della sua carriera raccontato senza peli sulla lingua, dallo stesso Higuain, sulle colonne de "La Nacion"."Il prezzo pagato per appartenere all'élite del calcio è stato molto alto. È vero che oggi la gente mi vede e dice: 'Higuaín, di cosa ti lamenti con i soldi che hai? Ma Higuain fa questo da quando aveva 9 anni e i soldi che ho non sono caduti dal cielo, me li sono guadagnati, giorno dopo giorno, col sudore. I soldi aiutano, sì, ma non danno la felicità. Puoi avere tutti ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Gonzalo.Si racconta a 360° l'ex attaccante di Napoli e Juventus, Gonzalo, dopo il trasferimento all'Inter Miami avvenuto la scorsa estate. Negli Stati Uniti, l'argentino, è letteralmente rinato dopo un periodo complicato vissuto in Italia. Uno scorcio della suaraccontato senza peli sulla lingua, dallo stesso, sulle colonne de "La Nacion"."Il prezzo pagato per appartenere all'élite delè stato molto alto. È vero che oggi la gente mi vede e dice: 'Higuaín, di cosa ti lamenti con i soldi che hai? Mafa questo da quando aveva 9 anni e i soldi che ho non sono caduti dal cielo, me li sono guadagnati, giorno dopo giorno, col sudore. I soldi aiutano, sì, ma non danno la felicità. Puoi avere tutti ...

