Hertha Berlino | staff tecnico positivo | il direttore sportivo diventa l’allenatore

Il focolaio di coronavirus che si è sviluppato nel gruppo squadra dell'Hertha Berlino ha condizionato le operazioni del club. Sono risultati positivi, infatti, l'allenatore Dardai, il vice Hamzagic e il collaboratore tecnico Andreas Neuendorf. Per questo motivo, l'Hertha ha comunicato che gli allenamenti saranno diretti dal direttore sportivo Friedrich, che è in possesso del patentino. Con ogni probabilità, il ds sarà costretto a guidare la squadra in panchina per la sfida di domenica col Mainz.

Ultime Notizie dalla rete : Hertha Berlino Matrimonio per ex arbitri Bibiana Steinhaus e Howard Webb. Per i due Roma fu galeotta Bibiana Steinhaus , primo arbitro donna della Bundesliga , spesso oggetto di gravi insulti nel corso di alcune partite dirette, come in occasione di Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlino dove si alzarono forte i cori: 'Bibiana, che p… che sei' per aver annullato il gol del pareggio dei padroni di casa di Thorgan Hazard , fratello del più noto Eden, ha appeso da ...

Il calcio tra Berlino e Budapest ... presidente della Commissione europea, la tempesta scatenata dalle parole del magiaro Zsolt Petry, preparatore dei portieri dell'Hertha di Berlino, parla troppo e a sproposito secondo il politically ...

Bundesliga, focolaio Covid nell’Hertha Berlino: il ds Friedrich dirigerà gli allenamenti Tre casi di positività al Covid-19 nell'Hertha Berlino: in panchina ci va il direttore sportivo, in possesso del patentino ...

