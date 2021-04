Haaland chiede uno stipendio da 35 milioni

(Di giovedì 15 aprile 2021)è l’oggetto del desiderio del prossimo calciomercato. Al pari di Mbappé.è seguito da Mino Raiola. Il porta Goal Italia scrive che l’attaccante norvegese rirebbe un ingaggio monstre ai club pretendenti: 35di euro. Le richieste non mancano ma non sappiamo se, in tempi di pandemia e non solo, ci sarà qualcuno che vorrà sborsare una simile cifra per l’ingaggio dell’attaccante del Borussia Dortmund ieri sera eliminato in Champions dal Manchester City di Guardiola. Secondo quanto raccolto da Goal, la richiesta avanzata a un club di Premier League che avrebbe tentato un primo approccio nei confronti del calciatore sarebbe stata da capogiro: 35all’anno. L'articolo ilNapolista.

