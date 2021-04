Haaland a secco per due gare di fila in Champions | non gli era mai successo

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 aprile 2021) Con un doppio 2-1, il Manchester City ha eliminato il Borussia Dortmund ai quarti di finale diLeague, qualificandosi alle semifinali. Fa notizia, le duesenza gol del gioiello norvegese Herling Braut. Il giovane attaccante, infatti, ha numeri spaventosi nella massima competizione europea, o meglio, in Europa in generale. Da quando ha esordito con il Salisburgo, il 17 settembre 2019, non era infatti mai accaduto chenon segnasse per due partite consecutive nella massima competizione continentale. Anzi, analizzando ancora meglio, da quando ha esordito in Europa League nel luglio 2018, col Molde, non gli era mai accaduto di giocare due partite consecutive in Europa senza segnare. Nulla di grave per carità, sono solo numeri che testimoniano come il Manchester City abbia fatto buona guardia ...