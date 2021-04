Gucci, 100 anni della maison fiorentina celebrati con Balenciaga (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono passati ben cento anni da quando Guccio Gucci inaugurò il suo piccolo negozio di pelletteria a Firenze, al numero 7 di Via della Vigna Nuova: un secolo in cui la maison non solo si è sviluppata e ramificata progressivamente, facendosi conoscere dal mondo intero, ma anche durante il quale i suoi valori e simboli si sono evoluti. Alcuni di questi sono in uso ancora oggi, carichi di significato e storia, come il monogramma in onore del fondatore, o ancora la stampa Flora, intrisa di allusioni artistiche. Un ricco héritage tanto impegnativo da rappresentare, quanto di fondamentale e continua ispirazione, come un infinito vocabolario di segni e motivi da reinterpretare e riassemblare per raccontare storie sempre nuove. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono passati ben cento anni da quando Guccio Gucci inaugurò il suo piccolo negozio di pelletteria a Firenze, al numero 7 di Via della Vigna Nuova: un secolo in cui la maison non solo si è sviluppata e ramificata progressivamente, facendosi conoscere dal mondo intero, ma anche durante il quale i suoi valori e simboli si sono evoluti. Alcuni di questi sono in uso ancora oggi, carichi di significato e storia, come il monogramma in onore del fondatore, o ancora la stampa Flora, intrisa di allusioni artistiche. Un ricco héritage tanto impegnativo da rappresentare, quanto di fondamentale e continua ispirazione, come un infinito vocabolario di segni e motivi da reinterpretare e riassemblare per raccontare storie sempre nuove.

