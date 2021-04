Guardia Costiera sequestra 8 quintali di cozze (Di giovedì 15 aprile 2021) La Guardia Costiera di Taranto in questi giorni ha posto in essere 2 distinte operazioni di polizia a tutela della salute del consumatore finale, evitando che arrivasse sulle tavole dei cittadini prodotto ittico dannoso per la salute pubblica. Durante la notte di ieri, il gommone B105 ha fermato un natante che trasportava circa 400 kg di cozze adulte appena prelevate nel primo Seno del Mar Piccolo di Taranto dove, come noto, dopo il 28 febbraio vige il divieto di prelievo sancito dall’ordinanza della Regione Puglia, che contestualmente dispone lo spostamento dal Primo Seno di tutti i mitili entro tale data. Prima del 28 febbraio, infatti, le cozze non sono ancora adulte e pertanto non hanno ancora assorbito le sostanze nocive presenti in quell’area. Ma dopo questa data, come accertato dalle analisi effettuate ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 aprile 2021) Ladi Taranto in questi giorni ha posto in essere 2 distinte operazioni di polizia a tutela della salute del consumatore finale, evitando che arrivasse sulle tavole dei cittadini prodotto ittico dannoso per la salute pubblica. Durante la notte di ieri, il gommone B105 ha fermato un natante che trasportava circa 400 kg diadulte appena prelevate nel primo Seno del Mar Piccolo di Taranto dove, come noto, dopo il 28 febbraio vige il divieto di prelievo sancito dall’ordinanza della Regione Puglia, che contestualmente dispone lo spostamento dal Primo Seno di tutti i mitili entro tale data. Prima del 28 febbraio, infatti, lenon sono ancora adulte e pertanto non hanno ancora assorbito le sostanze nocive presenti in quell’area. Ma dopo questa data, come accertato dalle analisi effettuate ...

