Gravina | “Vogliamo ripartire Finale di Coppa Italia con il pubblico? Una delle ipotesi”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Incontro trae la sottosegretaria Vezzali. Il presidente della Figc: “Possibile riapertura degli stadi prima di giugno”. ROMA – Un incontro tra Gabrielee la sottosegretaria Vezzali per fare il punto sullo sport e valutare le possibili riaperture nelle prossime settimane. “Il sì agli Europei – ha ammesso il presidente della Figc, riportato da La Gazzetta dello Sport – ha creato speranza e opportunità. Io penso che ci siano buone possibilità per un ritorno dei tifosi anche prima di giugno. Unapossibilità è lainsieme agli altri eventi che abbiamo in programma“.: “ma rispettare i tempi del Governo” Da parte del presidente della Figc una posizione meno rigida rispetto al passato. “Noi...