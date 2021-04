Gravina: "Riapertura stadi? Forse per la finale di Coppa Italia" (Di giovedì 15 aprile 2021) Riapertura degli stadi , vaccini ai giocatori della Nazionale . Si è parlato di questo, e non solo, durante l'incontro andato in scena in mattinata fra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021)degli, vaccini ai giocatori della Nazionale . Si è parlato di questo, e non solo, durante l'incontro andato in scena in mattinata fra il presidente della Figc Gabrielee il ...

Gravina: 'Finale di Serie A e di Coppa col pubblico? È una possibilità' ... lo ha detto il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, dopo l'incontro con la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sulla riapertura degli stadi. 'Tutto è legato alla riapertura generale di tutti ...

Gravina: "Possibile riapertura degli stadi prima di giugno" Il presidente della Figc: "La Coppa Italia è una delle tante ipotesi insieme ad altri eventi. Tutti vogliamo ripartire, rispettando tempi e cadenze del Governo" ...

Serie A, Gravina: “Riapertura stadi prima dell’Europeo” Riapertura degli stadi prima della fine del campionato. E' questo il piano della Serie A in vista delle prossime giornate.

