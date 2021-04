(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ladifra Atalanta e Juventus che si giocherà il 19 maggio prossimo a Reggio Emilia potrebbe disputarsi a porte parzialmente aperte. Gabriele, presidente della Figc, dopo l’incontro avuto oggi col sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha confermato che è una delleal vaglio. “Il problema degli stadi di serie A è legato alla riapertura generale di tutti i settori del nostro Paese – spiega – E’ impensabile auspicare un’apertura isolata di un grande settore del Paese a discapito di altri. Di sicuro l’evento dell’11 giugno – il riferimento all’ok del Governo a un Olimpico al 25% della propria capacità per la gara inaugurale di Euro2020 frae Turchia – ha aperto possibilità, opportunità, speranza. Ci sono buone ...

Advertising

bennygiardina : Per il presidente della @FIGC Gravina c'è la possibilità di riaprire gli stadi «prima di giugno», con l'ipotesi di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gravina “Finale Coppa Italia col pubblico? E’ fra le ipotesi” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Gravina “Finale Coppa Italia col pubblico? E’ fra le ipotesi” - - Italpress : Gravina “Finale Coppa Italia col pubblico? E’ fra le ipotesi” - CorriereCitta : Gravina “Finale Coppa Italia col pubblico? E’ fra le ipotesi” -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Finale

Qui News Elba

... col presidente della Figc Gabrielee la sottosegretaria Vezzali. Però qui l'orientamento ... forse a partire da inizio maggio, al massimo qualcosa in più per le ultime giornate (o ladi ...Grande soddisfazione anche da parte della Federcalcio e del presidente, Gabriele, che si ... Italia - Svizzera (16 giugno), Italia - Galles (20 giugno) e un quarto di(3 luglio).L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Coppa Italia riapertura stadio, poi, una battuta sul tema vaccini: «Rientriamo in quel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell'Europeo» ...