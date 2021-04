Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: come avviene la scelta della provincia nel caso di Milano e Monza (Di giovedì 15 aprile 2021) Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi, le domande potranno essere presentate su Istanze online dal 23 aprile al 14 maggio. E' possibile presentare domanda nella provincia nella quale si risulta in servizio per l'anno scolastico 2020/21 con nomina a tempo determinato. Il caso di Milano e Monza Brianza, che nel 2017 erano unica provincia e che invece adesso sono distinte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021)ATA 24, le domande potranno essere presentate su Istanze online dal 23 aprile al 14 maggio. E' possibile presentare domanda nellanella quale si risulta in servizio per l'anno scolastico 2020/21 con nomina a tempo determinato. IldiBrianza, che nel 2017 erano unicae che invece adesso sono distinte. L'articolo .

