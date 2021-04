**Governo: Letta, ‘spero che arrivi a scadenza naturale legislatura’** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Spero che questo governo concluda la legislatura e che la legislatura si concluda alla scadenza naturale”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘Piazza pulita’ su La7, rispondendo ad una domanda anche con riferimento all’ipotesi di un’elezione di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Spero che questo governo concluda la legislatura e che la legislatura si concluda alla”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di ‘Piazza pulita’ su La7, rispondendo ad una domanda anche con riferimento all’ipotesi di un’elezione di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Letta Ok Cdm a Def, deficit molto alto per sostegno economia. Draghi chiede unità Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta a Piazzapulita su La 7. "Siamo un governo di unità, bisogna restare uniti, non farsi dispetti o alimentare polemiche" , dice Draghi ai leghisti. Il premier è ...

**Governo: Letta, 'in gestione crisi Mattarella è stato impeccabile' "Sì", nella gestione dell'ultima crisi di governo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato impeccabile. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

