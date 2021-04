Governo: Cdm impugna legge Sicilia su enti locali (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Siciliana n. 5 del 17/02/2021, recante “Norme in materia di enti locali” in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie, risultando in contrasto con le norme statali relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e ha deliberato dire ladella Regionena n. 5 del 17/02/2021, recante “Norme in materia di” in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie, risultando in contrasto con le norme statali relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed ...

Ok Cdm a Def, deficit molto alto per sostegno economia. Draghi chiede unità

Il governo pone al centro "l'obiettivo della crescita economica" : con il nuovo scostamento di bilancio e l'autorizzazione ad altri 40 miliardi in deficit sarà finanziato un provvedimento con alla ...

Ristoranti, cinema e palestre. Varate le linee guida delle Regioni

...di costruire una road map per l'allentamento delle misure sempre approvate all'unanimità dal Cdm". ... Il governo sta lavorando anche al decreto di maggio . Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70%...

Libia: via libera Cdm a convenzione per stop doppie imposte

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed ...

Governo: Cdm dà via libera a Def e nuovo scostamento di Bilancio da 40 miliardi

Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) - prosegue la nota - saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di ...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed ...

Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) - prosegue la nota - saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di ...