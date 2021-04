Governare il futuro. Cari social, ecco perché non avrete la foto di mia figlia (Di giovedì 15 aprile 2021) (a cura di G. Scorza) Ieri il podcast di Governare il futuro non è uscito perché l’altro ieri sono diventato papà. Mentirei se dicessi che nelle ultime ore non sono stato tentato di condividere via social la prima foto di mia figlia, il suo primo bagnetto, la sua prima poppata, la sua prima vera dormita tra le braccia della mamma. Ho scattato decine di foto, naturalmente, e decine di volte sono stato a un tap di distanza dal condividerla via social. A tentarmi, ogni volta, la felicità, l’entusiasmo, l’orgoglio di papà e soprattutto il fatto che quella social è, ormai – giusto o sbagliato, bello o brutto che sia – la dimensione naturale della nostra vita, specie in tempo di pandemia. Ma, almeno sin qui, ho sempre scelto di non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) (a cura di G. Scorza) Ieri il podcast diilnon è uscitol’altro ieri sono diventato papà. Mentirei se dicessi che nelle ultime ore non sono stato tentato di condividere viala primadi mia, il suo primo bagnetto, la sua prima poppata, la sua prima vera dormita tra le braccia della mamma. Ho scattato decine di, naturalmente, e decine di volte sono stato a un tap di distanza dal condividerla via. A tentarmi, ogni volta, la felicità, l’entusiasmo, l’orgoglio di papà e soprattutto il fatto che quellaè, ormai – giusto o sbagliato, bello o brutto che sia – la dimensione naturale della nostra vita, specie in tempo di pandemia. Ma, almeno sin qui, ho sempre scelto di non ...

Ultime Notizie dalla rete : Governare futuro EZIO FACCHIN * MOBILITÀ CITTA DI TRENTO: " RIDURRE IL NUMERO DELLE AUTO, SVILUPPARE E RENDERE PREFERIBILE IL TRASPORTO PUBBLICO " ...della transizione ecologica essendo stato più volte citato come soggetto inadeguato a governare ... Franco Ianeselli ha fatto di questa scelta una sfida per il futuro di Trento ed ha caricato la sfida di ...

CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: " DDL 81 IN MATERIA IDROELETTRICA, TROVATO L'ACCORDO CON L'OPPOSIZIONE È VIA LIBERA PER L'... Governare, ha continuato Rossi, significa assumersi dei rischi soprattutto su un tema come quello ... In più ci sono concessioni scadute da otto anni e quindi società che non hanno certezze sul futuro. ...

Trasporto aereo in ginocchio "Per noi nessun futuro" Un giubbotto di salvataggio, indossato davanti alla Regione, simboleggia la crisi che sta colpendo i lavoratori del trasporto aereo. Ieri una nuova manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Mil ...

A Milano la situazione resta grava ma si pensa alla zona gialla E il governo guidato da Mario Draghi sta lavorando su un cronoprogramma ... offrendo una serie di date obiettivo per le riaperture che consentano agli italiani di "tornare a guardare al futuro", ...

