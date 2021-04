Golf | Austrian Open 2021 | Canizares leader | Gagli migliore tra gli italiani

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sul contesto della località di Atzenbrugg è iniziato l‘, evento valevole per il prestigioso European Tour. Prestazione sin da subito eccellente di Alejandro, attualmentemediante un parziale di 67 (-5), al termine del primo giro. Lo spagnolo ha momentaneamente staccato il tedesco Martin Kaymer e lo statunitense John Catlin, lo svedese Rikard Karlberg e il sudafricano Jacques Kruyswijk, secondi con 68 (-4), aggiudicandosi la prima posizione in classifica. Lorenzoha portato in alto la bandiera italiana, presentandosi come ildei 6 azzurri in gara: 10/o con 70 (-2). Sopra il par Lorenzo Scalise, Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Aron Zemmer. Ancora male Renato Paratore, in un momento non ...