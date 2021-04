Gli Usa annunciano sanzioni contro la Russia. Il Cremlino: «La risposta sarà inevitabile» (Di giovedì 15 aprile 2021) Si accende lo scontro tra Usa e Mosca. L’amministrazione Biden, infatti, ha annunciato sanzioni contro Mosca e l’espulsione di 10 diplomatici russi in risposta alle interferenze elettorali e al cyberattacco SolarWinds. Secondo gli americani, l’attività dei russi deve intendersi come una minaccia «inusuale e straordinaria» alla sicurezza americana. Da qui l’idea di prevedere un pacchetto di sanzioni su tutti i titoli di di debito emessi dalla Russia dopo il 14 giugno; vietato, invece, alle istituzioni finanziarie Usa l’acquisto dei bond direttamente dalla banca centrale russa, dal fondo sovrano e dal ministero delle Finanze. E non si esclude che le sanzioni possano essere allargate persino al debito sovrano russo, qualora dovessero continuare le attività di ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Si accende lo stra Usa e Mosca. L’amministrazione Biden, infatti, ha annunciatoMosca e l’espulsione di 10 diplomatici russi inalle interferenze elettorali e al cyberattacco SolarWinds. Secondo gli americani, l’attività dei russi deve intendersi come una minaccia «inusuale e straordinaria» alla sicurezza americana. Da qui l’idea di prevedere un pacchetto disu tutti i titoli di di debito emessi dalladopo il 14 giugno; vietato, invece, alle istituzioni finanziarie Usa l’acquisto dei bond direttamente dalla banca centrale russa, dal fondo sovrano e dal ministero delle Finanze. E non si esclude che lepossano essere allargate persino al debito sovrano russo, qualora dovessero continuare le attività di ...

Advertising

ItalyMFA : ?? missione del Min @luigidimaio a #Washington in occasione del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche ????????… - riotta : Ritirandosi #Afghanistan, con le sanzioni a Mosca per le manovre informatiche contro gli Usa, @JoeBiden cambia rot… - fattoquotidiano : Joe Biden segue la linea di Donald Trump. Dopo venti anni, infatti, gli Usa si ritirano dall’Afghanistan - fisco24_info : Schiavitù, Usa verso una legge per risarcire gli afroamericani: Storico voto in Congresso. E in Texas shock al lice… - MariaPiaRagosa : RT @riotta: Ritirandosi #Afghanistan, con le sanzioni a Mosca per le manovre informatiche contro gli Usa, @JoeBiden cambia rotta in politi… -