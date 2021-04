Giustizia | Miceli Pd | ' Italia ha urgente bisogno di riforma | Salvini irresponsabile'

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'ha un, disperatodi unadel sistema. La ripartenza stessa del nostro Paese, nella fase post Covid, è direttamente legata anche ai temi della, alladel processo civile e penale tra tutti, e a quell'immagine di affidabilità ed efficienza che si darebbe del nostro Paese agli occhi di potenziali investitori internazionali ove tali riforme fossero finalmente portate a termine. Legare, come fa, temi così importanti a vicende processuali personali, è da irresponsabili. Farlo citando le vicende processuali degli altri, invece, è squallido se non meschino”. Lo afferma Carmelo, deputato del Pd e componente della commissione ...

