Giulio Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi si vaccina con AstraZeneca e commenta: “Sarò arso vivo in pubblica piazza?” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura”, ha scritto su Instagram Giulio Berruti condividendo con i suoi numerosi follower la soddisfazione per la prima dose del vaccino AstraZeneca ricevuta. L’attore di fiction e cinema, legato sentimentalmente all’onorevole Maria Elena Boschi, sulla carta d’identità segna solo 36 anni, età lontana dalle fasce che stanno ricevendo il vaccino in queste settimane. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?”: questi alcuni dei commenti apparsi sotto al suo post. In realtà il compagno dell’ex ministra non è solo impegnato come attore: “Per chi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Prima dose fatta,tevi senza paura”, ha scritto su Instagramcondividendo con i suoi numerosi follower la soddisfazione per la prima dose del vaccinoricevuta. L’attore di fiction e cinema, legato sentimentalmente all’onorevole, sulla carta d’identità segna solo 36 anni, età lontana dalle fasce che stanno ricevendo il vaccino in queste settimane. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?”: questi alcuni dei commenti apparsi sotto al suo post. In realtà il compagno dell’ex ministra non è solo impegnato come attore: “Per chi non ...

