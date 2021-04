Giro d'Italia 2021: Intimissimi Uomo sulle spalle della Maglia Bianca (Di giovedì 15 aprile 2021) Una partnership che funziona è destinata ad andare avanti. E così Intimissimi Uomo, brand leader nell'underwear maschile, rinnova per il terzo anno l'accordo con il Giro d'Italia, ed entra a far parte ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Una partnership che funziona è destinata ad andare avanti. E così, brand leader nell'underwear maschile, rinnova per il terzo anno l'accordo con ild', ed entra a far parte ...

Advertising

giroditalia : ? @intimissimiuomo rinnova la partnership con il Giro d’Italia, vestendo quest’anno la Maglia Bianca, simbolo del m… - reportrai3 : «Nel giro di due, tre settimane, potremmo avere già i primi lotti di Sputnik prodotti in Italia». dice Kiril Dmitre… - twitorino : La #MoleAntonelliana si veste di rosa a un mese dalla 104ma edizione del Giro d'Italia che partirà da Torino il pro… - Martinofede : RT @giroditalia: Androni Giocattoli Sidermec will be replacing Vini Zabù at the 2021 Giro d’Italia. | L’Androni Giocattoli Sidermec sostit… - lacrimedirap : C'è una mia compagna di classe che fieramente ci racconta di essere andata in giro per l'Italia mentendo ai control… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Italia Nibali operato al polso destro: intervento perfettamente riuscito Nibali, come dichiarato da lui stesso, spera di essere al via al Giro d'Italia che ha già vinto nel 2013 e 2016. La corsa rosa scatterà da Torino sabato 8 maggio per concludersi domenica 30 a Milano. ...

Giro d'Italia 2021: Intimissimi Uomo sulle spalle della Maglia Bianca Una partnership che funziona è destinata ad andare avanti. E così Intimissimi Uomo, brand leader nell'underwear maschile, rinnova per il terzo anno l'accordo con il Giro d'Italia, ed entra a far parte dei Top Sponsor vestendo la Maglia Bianca, una delle quattro maglie leader e simbolo del miglior giovane. Dall'8 maggio Intimissimi Uomo sarà al fianco del Giro d'...

Nibali operato, ridotta la frattura e applicata placca al polso destro «Vincenzo Nibali nel primo pomeriggio è stato operato con successo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura ...

Ciclismo: intervento ok per Vincenzo Nibali La Trek-Segafredo informa che l’operazione, durata circa un’ora, è andata bene e ha comportato l’applicazione di una piastra con viti ...

Nibali, come dichiarato da lui stesso, spera di essere al via ald'che ha già vinto nel 2013 e 2016. La corsa rosa scatterà da Torino sabato 8 maggio per concludersi domenica 30 a Milano. ...Una partnership che funziona è destinata ad andare avanti. E così Intimissimi Uomo, brand leader nell'underwear maschile, rinnova per il terzo anno l'accordo con ild', ed entra a far parte dei Top Sponsor vestendo la Maglia Bianca, una delle quattro maglie leader e simbolo del miglior giovane. Dall'8 maggio Intimissimi Uomo sarà al fianco deld'...«Vincenzo Nibali nel primo pomeriggio è stato operato con successo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura ...La Trek-Segafredo informa che l’operazione, durata circa un’ora, è andata bene e ha comportato l’applicazione di una piastra con viti ...