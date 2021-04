Giro d’Italia 2021, Androni Giocattoli-Sidermec in gara al posto della Vini Zabù (Di giovedì 15 aprile 2021) RCS Sport, organizzatrice del Giro d’Italia 2021, ha comunicato che l’Androni Giocattoli-Sidermec è la squadra invitata che usufruirà di una delle tre wild card. Il team di Gianni Savio, inizialmente escluso non senza polemiche e discussioni nelle scorse settimane, ha preso il posto della Vini Zabù che ha rinunciato per fare chiarezza sui casi di doping emersi al suo interno. La squadra infatti ha dato forfait dal Giro 2021 dopo la notizia della positività all’Epo di uno dei suoi corridori, Matteo De Bonis. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) RCS Sport, organizzatrice del, ha comunicato che l’è la squadra invitata che usufruirà di una delle tre wild card. Il team di Gianni Savio, inizialmente escluso non senza polemiche e discussioni nelle scorse settimane, ha preso ilche ha rinunciato per fare chiarezza sui casi di doping emersi al suo interno. La squadra infatti ha dato forfait daldopo la notiziapositività all’Epo di uno dei suoi corridori, Matteo De Bonis. SportFace.

