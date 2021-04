Giro di Turchia 2021, contusione toracica per Manuel Belletti. Il velocista romagnolo si ritira (Di giovedì 15 aprile 2021) In seguito ai test effettuati su Manuel Belletti da parte dello staff medico della Eolo-Kometa presso l’ospedale della Repubblica di Kemer, in seguito alla caduta del romagnolo nel finale della tappa di ieri del Giro di Turchia, al velocista di Cesena è stata diagnosticata una contusione toracica destra e al braccio destro, oltre ad alcune abrasioni all’anca. Come riportato dal comunicato stampa della formazione di Ivan Basso e Alberto Contador, la situazione di Belletti resta in attesa di evoluzioni. Contestualmente, il corridore non ha preso il via della tappa odierna. Belletti era rimasto coinvolto nel terribile incidente che ha sconvolto la volata conclusiva della quarta tappa della corsa a tappe turca vinta da ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) In seguito ai test effettuati suda parte dello staff medico della Eolo-Kometa presso l’ospedale della Repubblica di Kemer, in seguito alla caduta delnel finale della tappa di ieri deldi, aldi Cesena è stata diagnosticata unadestra e al braccio destro, oltre ad alcune abrasioni all’anca. Come riportato dal comunicato stampa della formazione di Ivan Basso e Alberto Contador, la situazione diresta in attesa di evoluzioni. Contestualmente, il corridore non ha preso il via della tappa odierna.era rimasto coinvolto nel terribile incidente che ha sconvolto la volata conclusiva della quarta tappa della corsa a tappe turca vinta da ...

Giro di Turchia 2021, contusione toracica per Manuel Belletti. Il velocista romagnolo si ritira In seguito ai test effettuati su Manuel Belletti da parte dello staff medico della Eolo-Kometa presso l’ospedale della Repubblica di Kemer, in seguito alla caduta del romagnolo nel finale della tappa ...

