(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ANAC ha ritenuto illegittimo l’affido delVolalto, società di Nicola Turco, imprenditore negli anni vicino ad ambienti di centrodestra e poi commensale del Sindaco Carlo. Su quanto accaduto riportiamo le dichiarazioni di membri di“L’ANAC ha ritenuto illegittimo l’affido delsocietà di Turco, in violazione del codice degli appalti.” dichiara Raffaele, candidato sindaco di. “Quello che è successo sulla questione è vergognoso: prima si è proceduto a stravolgere la destinazione (l’impianto sportivo nasce per il basket), poi ne è stata cancellata la memoria (cancellando il murales dedicato ...

Advertising

anteprima24 : ** Giovine (#Caserta Decide): 'Sul Palavignola Marino chieda scusa alla città' ** - vnewsita : Affidamento dell'Ex #Onmi al #Canapificio di #Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Giovine Caserta

anteprima24.it

Lista di volti nuovi per il giovane Raffaelee per la suaDecide che, comunque, pescherà nel mondo del volontariato e dell'associazionismo per comporre la lista. Mondi dai quali ...Aversa () - In tema di future scelte per la città, nel tardo pomeriggio di mercoledì, si è tenuta una ... - continua sotto - L'assessore Eleonoradi Girasole (nella foto) ha assicurato ...Caserta – L’ANAC ha ritenuto illegittimo l’affido del Palavignola alla Volalto, società di Nicola Turco, imprenditore negli anni vicino ad ambienti di centrodestra e poi commensale del Sindaco Carlo M ...Nessuno sia escluso, nessuno rimanga fuori” “Da più di 20 anni l’ex Canapificio svolge un importante lavoro di inclusione sociale all’interno dei quartieri cittadini” dichiara Raffaele Giovine, ...