Giovanna Boda ha tentato il suicidio dopo le indagini | dramma al Miur

DanielePG_Z : RT @_DAGOSPIA_: L'ALTO DIRIGENTE MIUR, GIOVANNA BODA, INDAGATA IN UNA INCHIESTA PER CORRUZIONE, TENTA IL SUICIDIO - _DAGOSPIA_ : L'ALTO DIRIGENTE MIUR, GIOVANNA BODA, INDAGATA IN UNA INCHIESTA PER CORRUZIONE, TENTA IL SUICIDIO… - ManuQ24916888 : RT @osamundR: 1 POLITICO NON CORROTTO LO ABBIAMO? Tutti ADORANO LO STERCO DEL DIAVOLO - ruiciccio : RT @aldotorchiaro: Quello su Giovanna #Boda è stato killeraggio politico. Accuse infamanti, gogna mediatica e pubblico ludibrio per una dir… - Giulia08390249 : RT @osamundR: 1 POLITICO NON CORROTTO LO ABBIAMO? Tutti ADORANO LO STERCO DEL DIAVOLO -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Boda CORRUZIONE, EX DG UFFICIO SCOLASTICO ABRUZZESE BODA TENTA IL SUICIDIO LANCIANDOSI DALLA FINESTRA ROMA - Nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelli, la dirigente del ministero dell'Istruzione, Giovanna Boda , ha tentato di suicidarsi gettandosi dal secondo piano nel cortile di un edificio in Prati. Era sotto inchiesta per il reato di corruzione e, nei giorni scorsi, aveva subito delle ...

