Giovanna Boda, dirigente del Miur indagata per corruzione si lancia dalla finestra (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - E' stata ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, Giovanna Boda, un'alta dirigente del Miur che, ieri pomeriggio, ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da un edificio ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - E' stata ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma,, un'altadelche, ieri pomeriggio, ha tentato di togliersi la vitandosi da un edificio ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Boda Giovanna Boda, storica dirigente del Miur, tenta suicidio/ E' accusata di corruzione E' in fin di vita dopo aver tentato il suicidio Giovanna Boda, dirigente del Miur , il ministero dell'istruzione. Due giorni fa, come scrive Il Corriere della Sera, la 47enne aveva subito la perquisizione della propria abitazione in centro a Roma e ...

Tenta il suicidio lanciandosi dal balcone: gravissime le condizioni di Giovanna Boda Sembra coinvolta nella vicenda anche Valentina Franco, stretta collaboratrice della Boda. Giovanna Boda è sposata con il giudice Francesco Testa e ha una bimba di tre anni. Suo padre è l'ex sindaco ...

Indagata per corruzione, dirigente del Miur si lancia dal balcone: gravissima • Imola Oggi La sua carriera comincia nel 1999 con la collaborazione con il Miur fino a diventare nel 2016, promossa dal governo di Matteo Renzi, dirigente di prima fascia e braccio destro dell’allora ministra all ...

Giovanna Boda: la dirigente del Miur che tenta il suicidio dopo aver saputo di essere indagata Giovanna Boda aveva subito una perquisizione due giorni fa nella sua casa e anche nell’ufficio del Miur: la donna è indagata per corruzione, in concorso con altre persone, nell’ambito di un’inchiesta ...

