Giornata ricerca:Casellati,da investimenti dipende benessere (Di giovedì 15 aprile 2021) "Siamo orgogliosi dei nostri ricercatori che portano il genio italiano nel mondo. Come ci ha insegnato la pandemia, dalla collaborazione e dagli investimenti in campo scientifico dipendono il nostro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Siamo orgogliosi dei nostritori che portano il genio italiano nel mondo. Come ci ha insegnato la pandemia, dalla collaborazione e dagliin campo scientifico dipendono il nostro ...

Advertising

marcodimaio : L’ #11aprile è la Giornata Mondiale del #Parkinson. Investire nella ricerca, migliorare le cure, assistere i pazien… - italiansTV : A NICOSIA LE “ENRICO FERMI LECTURES” ORGANIZZATE DALL’AMBASCIATA NICOSIA - A pochi giorni dalla Giornata della rice… - italiansTV : LA GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA IN SUD AFRICA PRETORIA - L’Ambasciata d'Italia in Sudafrica, in collaborazione c… - giornaleradiofm : Giornata ricerca:Casellati,da investimenti dipende benessere: (ANSA) - ROMA, 15 APR - 'Siamo orgogliosi dei nostri… - puntodincontro : La Giornata della ricerca dai Laboratori del Gran Sasso -