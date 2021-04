Ginnastica artistica, Europei 2021: tutte le stelle. Russia fortissima, Iordache torna, de Jesus difende. L’Italia, Wevers, Uk… (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica andranno in scena a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Si preannuncia una rassegna continentale molto avvincente, riservata esclusivamente agli individualisti e con anche quattro pass (due per sesso) in palio per le Olimpiadi di Tokyo. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni al femminile: Vanessa Ferrari torna nell’all-around dopo cinque anni e punta a strappare un posto per i Giochi, stessa missione presa in carica da Martina Maggio; Giorgia Villa e Alice D’Amato possono provare a lottare per le medaglie, soprattutto tra trave e parallele asimmetriche. Le azzurre vanno assolutamente annoverate tra le big di questa competizione, ma diamo uno sguardo anche a tutte le altre stelle che saranno presenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Glidiandranno in scena a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Si preannuncia una rassegna continentale molto avvincente, riservata esclusivamente agli individualisti e con anche quattro pass (due per sesso) in palio per le Olimpiadi di Tokyo.si presenterà con grandi ambizioni al femminile: Vanessa Ferrarinell’all-around dopo cinque anni e punta a strappare un posto per i Giochi, stessa missione presa in carica da Martina Maggio; Giorgia Villa e Alice D’Amato possono provare a lottare per le medaglie, soprattutto tra trave e parallele asimmetriche. Le azzurre vanno assolutamente annoverate tra le big di questa competizione, ma diamo uno sguardo anche ale altreche saranno presenti ...

