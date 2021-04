Gimbe | Vaccinato solo 3% dei 70enni Covid frena | ma attenti al giallo

(Di giovedì 15 aprile 2021)il 3% dei 70-79enni ha completato la vaccinazione. Negli over80 la percentuale sale al 44%, vuol dire che 1 su 4 è ancora esposto ai rischi del contagio. Inta nel Paese, anche se il virus continua a pesare sugli ospedali, con oltre 200 pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Lo rileva la Fondazionenel consueto report settimanale pubblicato come sempre il giovedì. Dal 7 al 13 aprile è diminuito il numero dei nuovi contagiati (106.326 da 125.695), delle persone in isolamento domiciliare (488.742 da 522.625), dei ricoveri con sintomi (26.952 da 29.337) e nei reparti di terapia intensiva (3.526 da 3.743). Ma gran parte degli over80 attende di poter completare la vaccinazione , l’immunizzazione dei 70-79enni è ai nastri di partenza e “la campagna vaccinale ostaggio dei ritardi di consegna e delle crescenti ...

