Gianni Versace | il ricordo di Simona Ventura

(Di giovedì 15 aprile 2021)è una delle presentatrici italiane più famose e longeve della storia della nostra tv; non molti conoscono alcuni aspetti del suo passato, soprattutto quelli che la vedono come una modella. Nel 1988ha partecipato all’ambito concorso di bellezza Miss Universo e, in quell’occasione, un incontro importantissimo concambiò la sua vita. Scopriamo insieme che cosa si sono dettiè una Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

nataliatampelli : e ver filmes de psicopata, tipo o assassinato de gianni versace. - sararcandrade : RT @pYSLrada: 90s gianni versace - MaraMarasofia : RT @pYSLrada: 90s gianni versace - infoitcultura : Simona Ventura: incredibile aneddoto su Gianni Versace | Aveva solo 23 anni - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale BUSINESS ???? Scegli il più grande IMPRENDITORE di tutti i tempi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Versace

... durante il galà con sfilata didal Paradiso Club. Fu una deviazione concordata per mesi ... seppure grati per l'evento offerto ai loro ospiti, tanto che ae me donarono il lingottino d'...Con queste parole, citando, S. E. Neeharika Singh , Vice Capo Missione dell'Ambasciata indiana a Roma, ha inaugurato l'incontro virtuale. La via del cotone indiano DesignIndia, che ha ...Simona Ventura è una delle presentatrici italiane più famose e longeve della storia della nostra tv; non molti conoscono alcuni aspetti del ...La conduttrice Simona Ventura ha svelato un incredibile aneddoto del suo passato che riguarda il famoso stilista Gianni Versace: ecco cosa ha raccontato. ‘Mi scusi, sono Simona Ventura’” ha detto, “‘h ...