Gessica Notaro di nuovo in sala operatoria per un nuovo intervento (Di giovedì 15 aprile 2021) Per Gessica Notaro un nuovo intervento al viso un passo in più verso il recupero dei suoi lineamenti. “Oggi mi slegano il sorriso”, scherza sui social con i medici prima dell’inizio dell’operazione, cercando di alleggerire la tensione. Per lei tornare in sala operatoria è stata dura e non sono mancati gli attimi di sconforto, racconta Leggi su people24.myblog (Di giovedì 15 aprile 2021) Perunal viso un passo in più verso il recupero dei suoi lineamenti. “Oggi mi slegano il sorriso”, scherza sui social con i medici prima dell’inizio dell’operazione, cercando di alleggerire la tensione. Per lei tornare inè stata dura e non sono mancati gli attimi di sconforto, racconta

Advertising

zazoomblog : Nuovo intervento per Gessica Notaro: Sono tutta fasciata ma sto bene - #Nuovo #intervento #Gessica #Notaro: - CorriereRomagna : Altre due ore di intervento per Gessica Notaro a Cesena - - zazoomblog : Gessica Notaro intervento terminato: “E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta” - #Gessica #Notaro #intervento - zazoomblog : Gessica Notaro dopo gli interventi al viso: “Mostro il dolore che provo per salvare le altre donne” - #Gessica… - zazoomblog : Gessica Notaro dopo gli interventi al viso: “Mostro il dolore che provo per salvare le altre donne” - #Gessica… -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro Altre due ore di intervento per Gessica Notaro a Cesena Quella di mercoledì è stata una nuova giornata di chirurgia per ritrovare il proprio volto per la show girl riminese Gessica Notaro. Gessica è finita ancora una volta sotto le cure e la supervisione a Cesena del medico Davide Brunelli, che sta continuando nel percorso per far riemergere i lineamenti completi della ...

Nuovo intervento per gessica Notaro: 'Tornerò come prima, anzi meglio' Gessica Notaro torna in sala operatoria per impadronirsi nuovamente dei suoi lineamenti. Prova a scherzare sui social per alleggerire la tensione prima dell operazione: "Oggi mi slegano il sorriso" ...

Nuovo intervento per gessica Notaro: "Tornerò come prima, anzi meglio" La modella torna in sala operatoria per un nuovo intervento e condivide sui social questo delicato momento con i suoi followers ...

Nuovo intervento per Gessica Notaro: "Sono tutta fasciata ma sto bene" La modella e showgirl torna in sala operatoria per riacquistare i lineamenti e condivide i momenti delicati con i follower ...

Quella di mercoledì è stata una nuova giornata di chirurgia per ritrovare il proprio volto per la show girl rimineseè finita ancora una volta sotto le cure e la supervisione a Cesena del medico Davide Brunelli, che sta continuando nel percorso per far riemergere i lineamenti completi della ...torna in sala operatoria per impadronirsi nuovamente dei suoi lineamenti. Prova a scherzare sui social per alleggerire la tensione prima dell operazione: "Oggi mi slegano il sorriso" ...La modella torna in sala operatoria per un nuovo intervento e condivide sui social questo delicato momento con i suoi followers ...La modella e showgirl torna in sala operatoria per riacquistare i lineamenti e condivide i momenti delicati con i follower ...