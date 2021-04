Gerry Scotti rompe il silenzio | la risposta alle accuse di razzismo – VIDEO

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo che lo ha fatto Michelle Hunzkier, scende in campo anche: la suadidirettamente in onda su Striscia. Attenzione a scherzare, soprattutto attenzione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Spread the love Michelle Hunziker risponde alle scuse di razzismo ricevute a seguito della gag satirica fatta a Striscia La Notizia insieme al collega. Ecco cosa ha detto la bionda showgirl. Guai in vista pere Michelle Hunziker. I due conduttori sono stati accusati di razzismo a seguito di una gag durante il lancio [?] L'...è stato più diretto: "Chi segue Striscia sa che siamo sempre contro ogni forma di discriminazione e chi non ci segue, vabè, ci seguirà". Il servizio, in realtà, non sembrerebbe essere ...Dopo che lo ha fatto Michelle Hunzkier, scende in campo anche Gerry Scotti: la sua risposta alle accuse di razzismo direttamente in onda su Striscia ...Rajae Bezzaz prova poi a raccogliere testimonianze in strada Gerry Scotti è stato più diretto: 'Chi segue Striscia sa che siamo sempre contro ogni forma di discriminazione e chi non ci segue, vabè, ci ...