Gerry Scotti e Michelle Hunziker messi alla gogna da Diet Prada | ecco cosa rispondono

(Di giovedì 15 aprile 2021): «Ci scusiamo. Ma no all’odio» Corriere della sera, pagina 40, di Chiara Maffioletti. Un incubo. Cosìdescrive quello che lei estanno vivendo da quando, a Striscia la Notizia, lanciando un servizio sulla sede Rai di Pechino hanno fatto gli occhi a mandorla e detto qualche parola con la “elle” al posto della “erre”. Ne è nata una bufera internazionale, specie dopo che il potente account, su Instagram, ha rilanciato la vicenda. Ieri in puntata, hanno ribadito che loro e Striscia sono contro ogni forma di razzismo. Ma, ammettono: «Aver urtato qualcuno ci fa male. Però quello che sta succedendo è spaventoso: un’ondata di odio strumentale». Un ...

Le scuse di Michelle Hunziker esono già arrivate nella puntata di Striscia La Notizia del 14 aprile. I due conduttori, travolti da un moto di indignazione partito dall'America per la loro gag degli occhi a mandorla a ...La presentatrice 39enne ha approfittato della trasferta per riabbracciare le ex colleghe di Passaparola , andato in onda dal 1999 al 2008 condotto da. Una cena con Morena e Alessia e ...I conduttori di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, minacciati di morte: di seguito vi riportiamo le loro parole ...Michelle Hunziker ha rivelato di star subendo una 'vagonata' di minacce di morte nelle ultime ore: a farle eco anche Gerry Scotti ...