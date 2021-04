Germania, la cancelliera Angela Merkel si vaccinerà con AstraZeneca (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel si vaccinerà con AstraZeneca. Lo notizia viene rivelata dal quotidiano Die Welt sul proprio sito internet: in Germania AstraZeneca è sconsigliato sotto i 60 anni, Merkel ne compirà 67 il prossimo 17 luglio. Solo pochi giorni fa, il portavoce Steffen Seibert aveva annunciato che la cancelliera si sarebbe vaccinata a breve: la somministrazione della prima dose è prevista per domani, venerdì 16 aprile. Ieri la Danimarca ha deciso di non utilizzare più AstraZeneca nella sua campagna di vaccinazioni contro il Covid a causa dei suoi “rari” ma comunque “gravi” effetti collaterali. E nonostante le posizioni espresse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, anche latedescasicon. Lo notizia viene rivelata dal quotidiano Die Welt sul proprio sito internet: inè sconsigliato sotto i 60 anni,ne compirà 67 il prossimo 17 luglio. Solo pochi giorni fa, il portavoce Steffen Seibert aveva annunciato che lasi sarebbe vaccinata a breve: la somministrazione della prima dose è prevista per domani, venerdì 16 aprile. Ieri la Danimarca ha deciso di non utilizzare piùnella sua campagna di vaccinazioni contro il Covid a causa dei suoi “rari” ma comunque “gravi” effetti collaterali. E nonostante le posizioni espresse ...

