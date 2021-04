Georgina Rodriguez | compagna di CR7 | alla conquista di Netflix

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il progetto annunciato sul suo profilo Instagram Dopo l’avventura, non proprio di successo, sul palco dell’Ariston,Rodrgieguez,di Cristiano Ronaldo. L’annuncio lo ha dato lei stessa con un post su Instagram in cui non ha svelato troppi dettagli ma annunciato la collaborazione con la piattaforma di streaming. La modella edel calciatore, attualmente in forzaJuventus, sarà protagonista di un docu – reality stile Kardashian, uno spaccato di vita quotidiana tra il lavoro e gli impegni come mamma. Leggi anche:parla della sua vita con Cristiano Ronaldo “Felice per questo nuovo progetto. Grazie famiglia!”, ha scritto la modella su Instagram. E Cristiano Ronaldo si è anche ...