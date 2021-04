Gazzetta: tutti fuggono via da De Laurentiis, l’ultimo è Gattuso (Di giovedì 15 aprile 2021) La Gazzetta dello Sport dedica due pagine al caso Napoli, anzi al caso De Laurentiis. I titoli scelti sono: “ScappaNapoli” è “Polveriere Napoli”. Il succo è che tutti scappano da De Laurentiis, il focus è sul rapporto tormentato tra Gattuso e De Laurentiis per arrivare alla conclusione per cui il caratteraccio del presidente rischia di rendere il Napoli poco appetibile ai tecnici al top. Gattuso, scrive Andrea De Caro, “è solo l’ultimo di una serie di allenatori (e giocatori…) che hanno conosciuto da vicino la gestione padronale dell’imprevedibile, irascibile, vulcanico Don Aurelio, capace nelle relazioni di amorevoli e scoppiettanti inizi, complicatissime prosecuzioni, fragorosi e polemici addii. Vissuti come una liberazione da chi va via”. De Caro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Ladello Sport dedica due pagine al caso Napoli, anzi al caso De. I titoli scelti sono: “ScappaNapoli” è “Polveriere Napoli”. Il succo è chescappano da De, il focus è sul rapporto tormentato trae Deper arrivare alla conclusione per cui il caratteraccio del presidente rischia di rendere il Napoli poco appetibile ai tecnici al top., scrive Andrea De Caro, “è solodi una serie di allenatori (e giocatori…) che hanno conosciuto da vicino la gestione padronale dell’imprevedibile, irascibile, vulcanico Don Aurelio, capace nelle relazioni di amorevoli e scoppiettanti inizi, complicatissime prosecuzioni, fragorosi e polemici addii. Vissuti come una liberazione da chi va via”. De Caro ...

