Galli: 'AstraZeneca meno pericoloso di una Tac. Seconda dose con vaccino diverso? Assurdo bricolage'

Ultime Notizie dalla rete : Galli AstraZeneca Galli: 'AstraZeneca meno pericoloso di una Tac. Seconda dose con vaccino diverso? Assurdo bricolage' Tornando al vaccino di AstraZeneca, perché sono state cambiate molte volta le indicazioni sulle ... che sono poi stati forniti dagli studi - ricorda Galli - Successivamente ci si è accorti di queste ...

Galli: 'Prendere l'auto è più rischioso che fare il vaccino. Che facciamo, ci barrichiamo in casa?' ... secondo Galli è un errore e costerà delle vite. ' Ricordo quanti morti abbiamo già avuto in Italia'... Le trombosi rare segnalate dopo la somministrazione dei vaccini anti - Covid di AstraZeneca e ...

Riaperture maggio. Galli: se apriamo le scuole ora, ritardiamo il processo Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università ... E collega il tema delle riaperture a quello della sospensione dei vaccini, da AstraZeneca a Johnson & Johnson, sospensione che ...

Galli: "Sospendere il vaccino è stato un errore che causerà molti morti" Ha parlato l'infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano sullo stop dei vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson ...

