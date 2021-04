Galli a La7: “Riaperture a maggio? Possibili se i numeri lo permettono, altrimenti non ha senso. Abbiamo ancora oltre mezzo milione di infettati” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Riaprire a maggio? Credo che tocchi dare delle prospettive positive e favorevoli, però le Riaperture sono Possibili se i numeri te lo permettono. Non ha senso diversamente”. Così, a “L’aria che tira” (La7), Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, si esprime sulla richiesta di Riaperture del centrodestra. E, a riguardo, cita il primo ministro del Regno Unito: “Dare ragione a Boris Johnson mi risulta sempre un po’ difficile, ma ultimamente ha detto che i risultati della Gran Bretagna si devono a un durissimo lockdown prima ancora che alle vaccinazioni. E ha aggiunto che riaprendo, nonostante la grande quantità di vaccini fatti, inevitabilmente vedremo più contagi, ricoveri e morti e che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Riaprire a? Credo che tocchi dare delle prospettive positive e favorevoli, però lesonose ite lo. Non hadiversamente”. Così, a “L’aria che tira” (La7), Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, si esprime sulla richiesta didel centrodestra. E, a riguardo, cita il primo ministro del Regno Unito: “Dare ragione a Boris Johnson mi risulta sempre un po’ difficile, ma ultimamente ha detto che i risultati della Gran Bretagna si devono a un durissimo lockdown primache alle vaccinazioni. E ha aggiunto che riaprendo, nonostante la grande quantità di vaccini fatti, inevitabilmente vedremo più contagi, ricoveri e morti e che la ...

