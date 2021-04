Gagliano Confcommercio | “Bar e ristoranti | nessuna alternativa a riapertura”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Fipe-dopo l’incontro con il ministro Giorgetti: “Svolta sui ristori e protocolli per riaprire. Il ministro Giorgetti ha dimostrato collaborazione e attenzione per i pubblici esercizi condividendo le nostre preoccupazioni. Ora bisogna lavorare per passare dalle intenzioni ai fatti”. Si è svolto martedì 13 aprile, al Ministero Sviluppo Economico, l’incontro tra i rappresentanti della FIPE, guidati dal presidente Stoppani, ed il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che ha innanzitutto ringraziato la Federazione ed espresso vicinanza per la grave difficoltà economica dei pubblici esercizi a causa delle chiusure per la pandemia. Due le questioni principali sul tavolo: riaperture e sostegni. Alle sollecitazioni della delegazione su un programma di riaperture, il Ministro ha riferito che il Consiglio dei ...