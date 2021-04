Gaffe social di Ballando con le stelle | condiviso contenuto porn* | Milly Carlucci interviene | ecco la verità

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGGIORNAMENTO:dopo avere appreso il “fattaccio” si è particolarmente arrabbiata: Mi è stato appena segnalato che dall’account ufficialecon leè stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e anche di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.