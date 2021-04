Fuori Centro massaggi, dentro casa di appuntamenti: sequestrato il locale (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Casoria degli agenti dei carabinieri hanno trovato un Centro massaggi abusivo dal nome esotico a pochi passi da piazza Garibaldi con tanto di annunci sul web che lasciano poco all’immaginazione. Foto di ragazze seminude e in pose provocanti che invitavano la clientela ad approfittare di attimi di “relax & wellness”, in un ambiente “riservato e tutto pulito”, “sanificato e climatizzato”. Un vero e proprio catalogo dove erano riportati anche foto e nomi delle impiegate, tutte napoletane. I Carabinieri della stazione di Borgoloreto, allertati dai cittadini della zona che lamentavano strani movimenti anche in periodo di emergenza pandemica, hanno ispezionato il locale e trovato camere complete di lettini, tappeti, creme cosmetiche e oli. All’interno 4 ragazze di età compresa tra i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Casoria degli agenti dei carabinieri hanno trovato unabusivo dal nome esotico a pochi passi da piazza Garibaldi con tanto di annunci sul web che lasciano poco all’immaginazione. Foto di ragazze seminude e in pose provocanti che invitavano la clientela ad approfittare di attimi di “relax & wellness”, in un ambiente “riservato e tutto pulito”, “sanificato e climatizzato”. Un vero e proprio catalogo dove erano riportati anche foto e nomi delle impiegate, tutte napoletane. I Carabinieri della stazione di Borgoloreto, allertati dai cittadini della zona che lamentavano strani movimenti anche in periodo di emergenza pandemica, hanno ispezionato ile trovato camere complete di lettini, tappeti, creme cosmetiche e oli. All’interno 4 ragazze di età compresa tra i ...

