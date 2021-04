Frasi razziste | Kudela squalificato 10 turni

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dieci giornate di squalifica per comportamento razzista. È la durissima sanzione inflitta dalla Uefa a Ondrejdello Slavia Praga, a seguito di un'inchiesta condotta sugli incidenti tra i ...

Dieci giornate di squalifica per comportamento razzista. È la durissima sanzione inflitta dalla Uefa a Ondrej Kudela dello Slavia Praga, a seguito di un'inchiesta condotta sugli incidenti tra i ...Il difensore dello Sparta Praga, Ond ej Kúdela, è stato squalificato per 10 giornate dalle competizioni dell'Uefa con l'accusa di comportamento razzista. Nella squalifica, che riguarda le partite dei ...Nella squalifica, che riguarda le partite dei club e delle Nazionali, è inclusa la sospensione provvisoria di una partita scontata già dal giocatore nell'andata dei quarti di finale disputata dallo Sl ...(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il difensore dello Sparta Praga, Ondrej Kúdela, è stato squalificato per 10 giornate dalle competizioni dell'Uefa con l'accusa di comportamento ...