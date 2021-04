Francia, Macron pagherà dieci sedute dallo psicologo ai bambini turbati dal lockdown (Di giovedì 15 aprile 2021) In Francia i giovani di età compresa tra i 3 e i 17 anni potranno beneficiare di dieci sedute gratuite dallo psicologo, per contrastare gli effetti dovuti all’emergenza Covid a livello mentale. Ad annunciare la misura è stato il presidente Emmanuel Macron, durante una visita al reparto di pedopsichiatria dell’ospedale di Reims. “Oggi abbiamo un problema di salute che colpisce i nostri bambini e adolescenti” e “che si aggiunge all’epidemia”, ha detto Macron. Il presidente ha inoltre sottolineato che i casi di ansia e di altri problemi psicologici sono aumentato tra i giovani a causa del Covid-19. A gennaio, Macron aveva detto che dal primo febbraio sarebbe stato possibile parlare gratuitamente con uno psicologo per gli ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Ini giovani di età compresa tra i 3 e i 17 anni potranno beneficiare digratuite, per contrastare gli effetti dovuti all’emergenza Covid a livello mentale. Ad annunciare la misura è stato il presidente Emmanuel, durante una visita al reparto di pedopsichiatria dell’ospedale di Reims. “Oggi abbiamo un problema di salute che colpisce i nostrie adolescenti” e “che si aggiunge all’epidemia”, ha detto. Il presidente ha inoltre sottolineato che i casi di ansia e di altri problemi psicologici sono aumentato tra i giovani a causa del Covid-19. A gennaio,aveva detto che dal primo febbraio sarebbe stato possibile parlare gratuitamente con unoper gli ...

