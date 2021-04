Francia, Macron a Notre Dame: solo una tappa ma molto da fare (Di giovedì 15 aprile 2021) A due anni dall'incendio che ha distrutto parte della cattedrale di Notre Dame a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita al cantiere di ricostruzione e ammirando quanto è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) A due anni dall'incendio che ha distrutto parte della cattedrale dia Parigi, il presidente francese Emmanuelsi è recato in visita al cantiere di ricostruzione e ammirando quanto è ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia Macron Francia, Macron a Notre Dame: solo una tappa ma molto da fare E' la prima volta che Macron torna nel luogo del rogo le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Armato di giubbino e caschetto ha visitato il cantiere insieme alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo.

Francia: Macron, in due anni 'lavoro immenso' per ricostruire Notre Dame Parigi, 15 apr 12:16 - A due anni dall'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame di Parigi, è stato compiuto un "lavoro immenso" per la ricostruzione...

Emmanuel e Brigitte: l'insolita coppia verso l'Eliseo Roma, 24 apr. (askanews) - Si sono conosciuti quando lui era poco più che un adolescente, si sono sposati dieci anni fa e presto potrebbero entrare ...

Macron: «I nostri bambini stressati dal Covid, pagheremo lo psicologo» Il presidente francese visita il reparto di pedopsichiatria dell’ospedale di Reims e annuncia 10 visite gratuite tra i 3 e i 17 anni. I sanitari: «Va raddoppiato il personale» ...

