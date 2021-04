Francesco Maria Perrotta: rete e dinamismo per il Ravello Festival (Di venerdì 16 aprile 2021) Il nuovo Presidente della Fondazione è alla guida dell’Associazione Generale dello Spettacolo formato dai più prestigiosi Festival italiani. Con lui Vincenzo De Luca mette fine a ben due anni e mezzo di commissariamento Di Olga Chieffi E’ Francesco Maria Perrotta, da nove anni presidente di ItaliaFestival, organismo nato in seno all’Agis (Associazione Italiana Generale dello Spettacolo), formato da alcuni tra i più prestigiosi Festival italiani: dal Rossini Opera Festival di Pesaro al Festival di Spoleto, dal Festival Verdi di Parma al Ravenna Festival, dal Napoli Teatro Festival al Macerata Opera Festival, dal MiTo al Festival pianistico di Brescia e Bergamo passando ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 aprile 2021) Il nuovo Presidente della Fondazione è alla guida dell’Associazione Generale dello Spettacolo formato dai più prestigiosiitaliani. Con lui Vincenzo De Luca mette fine a ben due anni e mezzo di commissariamento Di Olga Chieffi E’, da nove anni presidente di Italia, organismo nato in seno all’Agis (Associazione Italiana Generale dello Spettacolo), formato da alcuni tra i più prestigiosiitaliani: dal Rossini Operadi Pesaro aldi Spoleto, dalVerdi di Parma al Ravenna, dal Napoli Teatroal Macerata Opera, dal MiTo alpianistico di Brescia e Bergamo passando ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Maria Somma Vesuviana, scoperta la tomba del filosofo Montalto: fu confidente di Benedetto Croce Francesco Montalto prima di morire espresse il desiderio di essere sepolto a Somma Vesuviana con i figli Maria che morì di endocardite a Napoli, e Antonio che invece morì a Somma Vesuviana'. ...

Felicissima Sera, dal 16 aprile lo show di Pio e Amedeo su Canale 5 Durante la prima puntata, il duo riceverà in studio Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone , pronti a ...

Somma Vesuviana, I resti del filosofo Montalto nella cappella dell’800 Lavori in corso per il recupero della Cappella Ottocentesca della Congrega del Santissimo Rosario, a Somma Vesuviana, le operazioni di riqualificazione hanno portato a rinvenire i resti di Francesco M ...

Somma Vesuviana, scoperta la tomba del filosofo Montalto: fu confidente di Benedetto Croce È stata ritrovata nel cimitero di Somma Vesuviana la tomba di Francesco Montalto, filosofo del '900, morto a Roma nel 1946 ma seppellito alle falde del Vesuvio insieme a due figli. Lo ...

