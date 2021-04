Francesca Piccinini lascia il volley | “Mi ritiro Rifarei tutto | anche il calendario”

(Di giovedì 15 aprile 2021)dice basta. La pallavolista azzura, una delle più grandi esponenti della storia delitaliano, in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha annunciato il suo: “Non ci ho dormito la notte. Ci ho...

ha annunciato il ritiro dal volley a 42 anni. La schiacciatrice, nata a Massa il 10 gennaio 1979, aveva già lasciato la pallavolo nel settembre 2019 , dopo aver sollevato la Coppa ...a 42 anni si ritira. Una delle giocatrici simbolo della pallavolo italiana, campionessa del mondo nel 2002 e con una lunga carriera alle spalle, ha deciso di dire definitivamente ...Dietro il ritorno non solo l’offerta di Busto ma anche il sogno non troppo velato di andare a Tokyo , scenario escluso però dal ct Mazzanti. " A parte che ...Con un'intervista al Corriere della Sera, Francesca Piccinini annuncia il suo addio al volley: "Ma Tokyo non c'entra" ...