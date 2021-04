Francesca Piccinini lascia il volley | “Mi ritiro Rifarei tutto | anche il calendario”

(Di giovedì 15 aprile 2021) La pallavolista azzurra ha annunciato il suodalle scene a 42 anni: "Sono sicura al cento per cento. Largo alle giovani"

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Piccinini

ha annunciato il ritiro dal volley a 42 anni. La schiacciatrice, nata a Massa il 10 gennaio 1979, aveva già lasciato la pallavolo nel settembre 2019 , dopo aver sollevato la Coppa ...ARTICOLO -dice addio alla pallavolo: dai calendari a 'Ballando con le Stelle', tutto sulla campionessa ARTICOLO - Tenta il suicidio lanciandosi dal balcone: gravissime le ...Francesca Piccinini dice basta. La pallavolista azzura, una delle più grandi esponenti della storia del volley italiano, in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha annunciato il suo ritiro: “ ...Dietro il ritorno non solo l’offerta di Busto ma anche il sogno non troppo velato di andare a Tokyo , scenario escluso però dal ct Mazzanti. " A parte che ...