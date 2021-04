Francesca Piccinini | “Basta | smetto Lascio la pallavolo a 42 anni Rifarei tutto | anche Playboy | bellissime foto e bellissimo ricordo”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Non ci ho dormito la notte. Ci ho pensato e ripensato. È difficile staccarsi dalla vita che ho fatto per quasi 30e sognavo da quando ne avevo 8. Mi fa faticadirlo... Sono sicura al cento per cento. È giusto così: largo alle giovani”. Con queste parole la campionessa diha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera il suo addio al mondo del volley. A 42, dopo aver vinto, si sente pronta a cambiare vita: “Non mi precludo nulla: allenare le ragazzine, commentare il volley alla tv, quei reality a cui ho detto no quando le mie giornate ruotavano intorno allo sport. Si chiude una porta, se ne apriranno altre, spero”, spiega. Di questinon ...

da Massa, 42 ann i, capricorno ascendente capricorno, dal 7 novembre 1993, quando - quattordicenne - fece il suo debutto in campionato, per la pallavolo è stata tutto: talento ...Stavolta è arrivato il momento di mettere un punto. Finita la sua stagione con Busto Arsizio,, a 42 anni compiuti dà il suo addio al volley. Lo annuncerà a giorni ma era nell'aria questa decisione per la schiacciatrice ex azzurra, protagonista di un quarto di secolo di ...Questa volta dovrebbe essere la decisione definitiva. Dopo alcuni annunci negli anni scorsi poi puntualmente smentiti da successive firme con altri club, Francesca Piccinini ha deciso di dire addio al ...«Non ci ho dormito la notte. Ci ho pensato e ripensato. È difficile staccarsi dalla vita che ho fatto per quasi 30 anni e sognavo da quando ne avevo 8. Mi fa fatica anche dirlo...». Francesca Piccinin ...