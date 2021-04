Francesca Lodo piange a L’Isola dei Famosi: “Durante Vallettopoli c’è stata un’inchiesta dove ho detto..” (Di venerdì 16 aprile 2021) Francesca Lodo Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha ricevuto una lettera da parte di sua mamma, dove le ha chiesto esplicitamente scusa per non averla “tenuta per mano” Durante un suo periodo buio. “La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano”. Quando Ilary Blasi ha chiesto a Francesca Lodo perché sua madre le chiedesse scusa, la showgirl ha svuotato il sacco citando Vallettopoli: “Mia mamma mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni Durante Vallettopoli. C’è stata ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 aprile 2021)l’ultima puntata dedeiha ricevuto una lettera da parte di sua mamma,le ha chiesto esplicitamente scusa per non averla “tenuta per mano”un suo periodo buio. “La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano”. Quando Ilary Blasi ha chiesto aperché sua madre le chiedesse scusa, la showgirl ha svuotato il sacco citando: “Mia mamma mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni. C’è...

