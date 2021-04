Fortnite ha un nuovo armadietto speciale in vendita, creato da Brie Larson (Di giovedì 15 aprile 2021) Che Brie Larson sia un'accanita videogiocatrice non è più una novità per nessuno: dopo aver dimostrato il suo supporto a Metroid e Animal Crossing, veniamo ora a sapere che l'interprete di Captain Marvel è un'accanita giocatrice di Fortnite. Tanto accanita da avere un suo team personale, dal nome Bush Babies. Epic Games non si è lasciata sfuggire l'occasione e le ha proposto di creare un suo armadietto speciale, disponibile nello shop del gioco. Il bundle contiene diversi oggetti e skin: il più imponente è, probabilmente, la nuova versione del Difensore dei Boschi, in inglese Bushranger, tenero e ambito outfit che risulta essere proprio il preferito dell'attrice. La nuova versione vanta una colorazione fluo molto diversa dalle precedenti quattro, più legate al ciclo delle stagioni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Chesia un'accanita videogiocatrice non è più una novità per nessuno: dopo aver dimostrato il suo supporto a Metroid e Animal Crossing, veniamo ora a sapere che l'interprete di Captain Marvel è un'accanita giocatrice di. Tanto accanita da avere un suo team personale, dal nome Bush Babies. Epic Games non si è lasciata sfuggire l'occasione e le ha proposto di creare un suo, disponibile nello shop del gioco. Il bundle contiene diversi oggetti e skin: il più imponente è, probabilmente, la nuova versione del Difensore dei Boschi, in inglese Bushranger, tenero e ambito outfit che risulta essere proprio il preferito dell'attrice. La nuova versione vanta una colorazione fluo molto diversa dalle precedenti quattro, più legate al ciclo delle stagioni. Leggi altro...

Fortnite ha un nuovo armadietto speciale in vendita, creato da Brie Larson Che Brie Larson sia un'accanita videogiocatrice non è più una novità per nessuno: dopo aver dimostrato il suo supporto a Metroid e Animal Crossing, veniamo ora a sapere che l'interprete di Captain Mar ...

