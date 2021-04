Fondi Lega: Lombardia, ‘no parte civile per policy, meglio azione autonoma’ (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – “Come policy istituzionale generale, ribadita ufficialmente in diverse comunicazioni del Presidente alla Giunta (Comunicazione del 5 dicembre 2016, Comunicazione del 10 luglio 2018), la Giunta regionale ritiene preferibile, nei procedimenti penali in cui Regione è parte offesa, proporre un’azione autonoma in sede civile solo a seguito e sulla base degli elementi che sono stati accertati in sede penale”. Lo comunica in una nota Regione Lombardia, intervenendo sulla vicenda processuale relativa al procedimento penale riguardante la ‘Lombardia Film Commission’, in cui Regione Lombardia, a differenza di altre istituzioni, ha deciso di non costituirsi parte civile.“La ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – “Comeistituzionale generale, ribadita ufficialmente in diverse comunicazioni del Presidente alla Giunta (Comunicdel 5 dicembre 2016, Comunicdel 10 luglio 2018), la Giunta regionale ritiene preferibile, nei procedimenti penali in cui Regione èoffesa, proporre un’autonoma in sedesolo a seguito e sulla base degli elementi che sono stati accertati in sede penale”. Lo comunica in una nota Regione, intervenendo sulla vicenda processuale relativa al procedimento penale riguardante la ‘Film Commission’, in cui Regione, a differenza di altre istituzioni, ha deciso di non costituirsi.“La ...

