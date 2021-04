Fondazione Inda | il sindaco di Siracusa risponde a Franceschini

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sull’affermazione del ministro Dariodi limitare a un massimo di mille posti in estate la capienza dei teatri all’aperto, il sco e presidente della, Francesco Italia, ha rilasciato la seguente dichiarazione. “In un anno “normale”, un anno senza pandemia e senza la drammatica conta giornaliera di morti e contagiati,da molte

Advertising

siracusa2000 : Fondazione Inda. Quattro incontri in streaming su testi e personaggi del Dramma Antico - Fondazione_Inda : Un testo meraviglioso di un artista dirompente. Pilade di Pier Paolo #Pasolini è il saggio di diploma degli allievi… - Fondazione_Inda : 'Gli attori conquistano il nostro cuore'. (Johann Wolfgang Goethe) #Buongiorno amici #morethanatheatre #13Aprile - Fondazione_Inda : “Sono rimasto molto colpito dalla bellezza di #Siracusa, dal panorama, e dal suo mare epico.” (Derek Walcott) Buon… - Fondazione_Inda : “Creare è dare una forma al proprio destino”. (Albert Camus) Buona #domenica amici #morethanatheatre #11aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Inda

siracusa2000.com

La rassegna, dal 15 aprile al 27 maggio, è organizzata dallae dal comitato di redazione della rivista Dioniso, pubblicata dall'Istituto nazionale del dramma antico dal 1931 e diretta ...... e "La scena2021", serie di quattro incontri in streaming con studiosi italiani e internazionali, organizzati dallae dal comitato di redazione della rivista Dioniso, al via con ...“Coefore. Un ritorno e una vendetta” è il titolo del primo appuntamento con La scena Inda 2021, la serie di quattro incontri con studiosi italiani e internazionali sui testi e i protagonisti del dramm ...Dal nuovo teatro indipendente del Roma Fringe Festival 2021, con ventuno compagnie e altrettante drammaturgie inedite in streaming dall'Eliseo e dal Vascello di Roma; alla nobiltà della commedia racco ...